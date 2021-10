Lo Csain reatino si presenta alle associazioni del territorio. Lorenzo Pistolesi: «Fiduciosi per la ripartenza»

Martedì 26 Ottobre 2021, 17:11

RIETI - Si è tenuta, presso l’Aula Consiliare del Comune di Rieti, la presentazione al territorio del Comitato Provinciale C.S.A.In. Rieti. Il Presidente Regionale, nonché Vice Presidente Nazionale, Marcello Pace, ha voluto fortemente organizzare questa riunione per fornire alle realtà sportive un punto di riferimento; Lorenzo Pistolesi, Delegato Provinciale, è stato quindi presentato alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, soffermandosi sul delicato e difficile momento che stiamo vivendo. La Pandemia ha prima fermato, poi rallentato, le attività d'interazione sociale, quali eventi, manifestazioni e campionati sportivi, ma Pistolesi si è dichiarato fiducioso per la ripartenza.

Pace ha tenuto poi a far conoscere maggiormente lo C.S.A.In., non solo come Ente di Promozione Sportiva riconosciuto Coni e Cip, ma anche come Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno; scopo principale dell'Ente è infatti la promozione delle attività sportive, culturali, ricreative del tempo libero ed assistenziali.

Lo C.S.A.In. è stato onorato della presenza del Consigliere Comunale di Rieti, con Delega allo Sport, Roberto Donati, che ha portato i saluti del Sindaco e di tutti gli sportivi di Rieti. Donati, che ha dedicato la sua vita allo Sport, vedendolo dapprima calciatore per poi approdare all'Atletica Leggera, ha sottolineato a tutti i presenti l'importanza nel coinvolgere i giovani, che sono e saranno il nostro futuro.

In serata si è conclusa la riunione, dove si è respirata un'aria di coesione e profondo sentimento sportivo, carburante per la ripresa delle attività.