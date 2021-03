Rieti, variante Covid: i pre-test confermano la positività di tre casi. Esiti inviati allo Spallanzani

RIETI - Nel tardo pomeriggio di ieri, il Laboratorio Analisi dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, ha sottoposto al cosiddetto pre-test per lo studio della variante da Sars CoV-2 tre tamponi molecolari con sospetta variante inglese: due riconducibili ad un cluster individuato nel comune di Rieti e un terzo riconducibile ad un cluster individuato nel comune di Fara in Sabina.

La Asl di Rieti comunica che i pre-test hanno dato esito positivo pertanto, i tamponi, sono stati inviati all’Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori opportuni approfondimenti e conferma, attraverso il sequenziamento del genoma del virus.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Aziendale ha già isolato i cluster attivando, in via precauzionale, tutte le misure di prevenzione e contenimento, come da Protocollo.

