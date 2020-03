RIETI - Emergenza coronavirus, il Governo decide per la chiusura di scuole e università in tutta Italia.

Un provvedimento che scatta quindi anche per le scuole del Reatino, fino alla metà di marzo. L'ufficialità è comunque attesa in serata, anche se la decisione del Governo è stata presa.



Le scuole in tutta Italia - se confermato - saranno chiuse da domani, giovedì 5 marzo a metà mese (presumibilmente il 14 marzo, ma la data è indicativa). La decisione del premier Giuseppe Conte verrà resa pubblica dallo stesso premier al termine della riunione di Governo. Ultimo aggiornamento: 14:56