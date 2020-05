RIETI - A Scandriglia l'unico positivo al Covid-19 comunicato dalla Asl oggi, domenica 24 maggio. E il sindaco Lorenzo Ferrante sulla propria pagina facebook scrive intorno alle 17 un lungo post.

Il post del sindaco

Cari concittadini, con profondo rammarico, sono qui a comunicarvi la spiacevole notizia di un nuovo caso positivo nel nostro Comune. I contatti della persona contagiata sono già stati ricostruiti al fine di prevenire nuovi casi.

Le procedure saranno le medesime adottate finora; quelle sancite dal protocollo regionale e non dovete temere per questo. Siamo in piena fase 2, con tante riaperture e tanta voglia di tornare alla normalità e dobbiamo essere felici per questo.

MA IL VIRUS ANCORE ESISTE.

Dobbiamo quindi continuare a rispettare le regole, a mantenere il distanziamento sociale, non creare assembramenti, ad usare le mascherine.

Nessuna direttiva Nazionale, Regionale, Comunale può produrre il suo reale effetto se viene a mancare l'attenzione quotidiana e il rispetto delle regole comportamentali da parte di tutti noi.

In questa fase è fondamentale continuare ad adottare, tutte le precauzioni utili per scongiurare il rischio di una risalita del contagio.

Dobbiamo tener presente che i luoghi di aggregazione, sono posti a rischio di contagio che, in questi mesi, è stato contenuto con la chiusura totale.

Attenersi scrupolosamente alle regole, costituisce un dovere morale e civico. Non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia.

La decisione della riapertura di molti esercizi commerciali e punti di ritrovo, NON deve essere e non può costituire motivo di assembramento. Per nessuna ragione.

La distanza interpersonale e la mascherina devono essere misure condivise da tutti per evitare la propagazione del virus e per non vanificare i sacrifici e gli sforzi fatti fino ad oggi.

Vi chiedo ancora una volta, la massima collaborazione, e faccio appello al buon senso di ognuno di noi per la salvaguardia individuale e altrui. Soprattutto delle categoria più deboli.

Saranno incrementati i controlli, e il mancato rispetto delle regole previste, mi vedrà costretto a ricorrere a più rigide misure contenitive.

Ultimo aggiornamento: 17:56

