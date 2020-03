© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Era soggetta a quarantena, poiché entrata in contatto con una o più persone positive al coronavirus, e si è allontanata dalla zona di Rieti. È stata bloccata dalla polizia, che nel frattempo aveva ricevuto lasegnalazione del suo allontanamento dalla Questura di Rieti, questa mattina, 28 marzo, all'aeroporto di Fiumicino, prima di effettuare il check-in e dove era intenzionata a partire per gli Stati Uniti, dopo aver regolarmente acquistato un biglietto per il volo Az 608 diretto a New York.Protagonista dell'episodio una cittadina straniera, probabilmente a quanto si è appreso di origine statunitense. Allo scalo romano, al Terminal 3, la donna è stata subito isolata in un'area resa non accessibile, per le verifiche e gli accertamenti da protocollo. È intervenuta la Sanità Aerea. Nel frattempo, da parte di Adr, è scattata subito la procedura di sanificazione dei luoghi dove è scattato l'isolamento. Si è in attesa dei provvedimenti da parte delleAutorità preposte.