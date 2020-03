RIETI - Il presidente della Provincia, Mariano Calisse, sul proprio profilo facebook chiede a «Tutti coloro che, prima dell’odierna chiusura in entrate e in uscita, provengono dalle zone a rischio (Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli), se già non l’avessero fatto, di contattare la Asl al numero per le emergenze 118 e di restare comunque in quarantena volontaria dentro la propria abitazione per 14 giorni. Raccomando a tutti la massima responsabilità nel rispettare le disposizioni delle Autorità nazionali. Dipende solo dai nostri comportamenti il contenimento della epidemia di Covid-19». © RIPRODUZIONE RISERVATA