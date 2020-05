RIETI - Tra le più belle ed attese attività culturali che nel mese di maggio si svolge da anni in Sabina è la “Settimana Musicale Mirtense”. Partita come settimana di musica, negli anni è diventata “settimane” tra concerti, seminari e incontri con musicisti che arrivano da mezza Italia e si esibiscono insieme alle tante realtà locali, nelle chiese e nelle piazze di Poggio Mirteto. Una manifestazione divenuta evento negli anni, cresciuta e qualitativamente rilevante nel panorama musicale italiano sia nei concerti nonchè a livello di interesse e partecipazione anche da parte della gente.

Si comincia lunedì

Ad organizzarla l’associazione culturale Amici del Museo che, se quest’anno, purtroppo, vista l’emergenza sanitaria non si terrà dal vivo, ma verrà riproposta attingendo dalle esperienze degli anni passati tramite i canali social e Youtube nei giorni in cui si svolse lo scorso anno. Si comincia lunedì 18 maggio.



Il come è spiegato nella lettera che il presidente dell’associazione culturale “Amici del Museo” Carlo Calvani ha pubblicato per soci e amici dell’associazione annunciando che per quest’anno saranno, di fatto, le repliche a tenere sempre viva la manifestazione.



La lettera del presidente

Cari amici, siamo arrivati a maggio e ancora non c’è certezza di quando riusciremo a riprendere una vita normale, programmando le attività della Associazione culturale “Amici del Museo”.

Per 14 anni nel mese di maggio abbiamo organizzato sempre la Settimana Musicale Mirtense e quest’anno abbiamo pensato di non perdere questo appuntamento, riproponendovi sul canale Youtube e su Facebook alcuni concerti della rassegna musicale dell’anno scorso, tra quelli registrati e di cui abbiamo la liberatoria: Canale YouTube alla pagina Amici Del Museo https://www.youtube.com/cha…/UCSjndKZbZmL7DMyMaawrYCA/videos

Facebook nella pagina della Settimana Musicale Mirtense https://www.facebook.com/SettimanaMusicaleMirtense/

e in quella di Andrea Leopaldi - Associazione culturale “Amici del Museo” https://www.facebook.com/amici.delmuseo

Pensiamo di mandare in onda un concerto alla settimana con scadenze regolari, seguendo il calendario della programmazione 2019 a partire da lunedì 18 maggio 2020 con il Concerto dell’orchestra dell’I.S.S.M. “G. Briccialdi” di Terni del 18 maggio 2019.

Speriamo che l’iniziativa sia di vostro gradimento e abbia l’effetto di diminuire la distanza forzata tra noi e voi, in attesa di rincontrarci di nuovo».

