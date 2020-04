L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 10 APRILE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus . Controlli rinforzati sulle strade del Reatino. Già da oggi e fino a martedì 14 aprile, le strade del Reatino sono sottoposte a una maggiore sorveglianza per controllare che non ci siano spostamenti ingiustificati. In particolare, controlli su Salaria e sulla strada verso il Terminillo , ma anche il centro cittadino.