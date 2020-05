RIETI - Il puzzle della ripartenza della città si compone oggi, 7 maggio, di una nuova tessera. Alle 18 ha riaperto il McDonald's luogo di ritrovo per giovani e famiglie famiglie, leader del take away, i pasti veloci da portare via. Molti i reatini che si sono presentati ben prima dell'orario di apertura e che si sono messi diligentemente in fila attendendo il proprio turno.



Menù ridotto ma confermati i panini classici, le patatine e le bibite. Si accede nel ristorante uno alla volta, si fanno le ordinazioni al banco, come di consueto si attende qualche minuto che il panino venga cucinato e si esce dalla parte opposta del locale.

E i 36 dipendenti? Hanno conservato tutti il posto di lavoro? «Sono domande a cui non posso rispondere», dice garbatamente il direttore del punto reatino sul personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA