RIETI - Continua l’impegno della Croce Rossa Italiana di Rieti durante l’emergenza coronavirus.



Un gruppo di Infermiere Volontarie del Comitato di Rieti, coordinate da Sorella Maria Rita Pitoni, unitamente al personale della Asl di Rieti si stanno recando ogni giorno presso le varie Case di Riposo della provincia per effettuare i tamponi per la rilevazione di positivita’ al corona virus.



Un lavoro estremamente delicato che richiede alta professionalita’ e didizione che le nostre “Crocerossine” ausiliarie della Forze Armate mettono in campo, ancora una volta, al servizio della collettivita’ ci dice la responsabile del gruppo di Rieti Sorella Bruna Petroni ed appena possibile, aggiunge, partira’ un nuovo corso per il reclutamento di nuove preziose leve che andranno ad incrementare la squadra di Rieti.



