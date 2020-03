© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un uomo di 71 anni B.F. residente a Poggio Mirteto Scalo si è sentito male questa mattina presso l'Eurospin di Torrita Tiberina (sulla Sr 313) accusando crisi respiratorie prima di accasciarsi a terra all'interno del supermercato. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo, sul posto, dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri di Poggio Mirteto e Torrita Toberina. L'uomo al quale è stata riscontarata anche un pò di febbre è stato trasportato all'Ospedale de Lellis di Rieti. Verrà visitato per capire se i sintomi accusati sono riconducibili a sopetto contagio di Coronavirus e nel caso verrà effettuato il tampone e attivato il necessario protocollo oppure se si tratta di altro genere di malore. L'attività è stata momentaneamente chiusa in attesa di sanificazione dei locali e capire in effetti di cosa sia successo al pensionato di Poggio Mirteto, territorio che confina con la struttura commercaile di Torrita Tiberina.