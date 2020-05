RIETI - Concommercio Lazio Nord ringrazia gli organizzatori del “conviale virtuale” che si è svolto domenica 3 maggio. «Voglio esprimere il mio apprezzamento per l’iniziativa - si legge nella nota firmata dal presidente Leonardo Tosti - da parte del Club Lions Rieti Host, Panathlon Club e la Federazione Italiana Cuochi sede di Rieti che lo hanno organizzato coinvolgendo alcuni ristoratori nell’organizzazione di Take Away, con la consegna dei pasti presso le abitazioni dei soci dei due club».

«Un gesto importante per ridare fiducia ai nostri imprenditori - prosegue Tosti - sulla possibilità di una ripartenza concreta in un clima difficile come quello che stiamo attraversando».

«Ringrazio perché l’iniziativa di domenica ci incoraggia e dimostra come sia importante la solidarietà - conclude Tosti - in un momento così tragico per la collettività».

