RIETI - Da alcuni giorni, gli ospiti della struttura Covid S. Lucia della Asl di Rieti, hanno a disposizione alcuni tablet donati dalla Fondazione Varrone per superare l’isolamento e mettersi in contatto con i familiari. L’iniziativa, volta a supportare gli ospiti, molti dei quali disorientati e provati dall’emergenza in corso, è garantita ogni giorno dal personale medico ed infermieristico e dall’equipe medica di psicologi dell’emergenza aziendali, operanti nella struttura.

I tablet consentono di fare videochiamate in diretta, con una visualizzazione più ampia rispetto ai telefonini e di inviare o ricevere video messaggi che possono essere visualizzati o recapitati ai pazienti.

Attraverso questo servizio e grazie alla sensibilità della Fondazione Varrone, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti vuole rendere meno isolata la condizione in cui si trovano gli anziani positivi al virus.

L’impossibilità, per gli ammalati di coronavirus e i loro familiari di comunicare, sono aspetti drammatici e dolorosi. Per questo, oltre all’utilizzo dei Tablet, la Direzione Aziendale ha deciso di riattivare un sistema audio di filodiffusione e di avviare, grazie al personale sanitario, un servizio di corrispondenza interno, in cui gli ospiti e i loro familiari possono scriversi e inviare disegni, magari realizzati dai loro nipoti o pronipoti.

