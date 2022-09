Coppa del mondo di skiroll, le variazioni al servizio di trasporto pubblico locale

RIETI - Al fine di consentire lo svolgimento della Coppa del Mondo di Skiroll, nei giorni di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 il servizio di trasporto urbano subirà le seguenti variazioni.

Sabato 10 settembre 2022 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00

Le linee 113 e 134 effettueranno il capolinea a Vazia in luogo del naturale capolinea di Lisciano;

La linea 513 effettuerà le uniche corse di andata alle ore 06:30 (con ritorno alle ore 07:30) ed alle ore 19:00 (con ritorno alle ore 20:00).

Domenica 11 settembre dalle ore 07:00 alle ore 14:00

Le corse di ritorno delle linee 113, 163, 423 e 513 non transiteranno alla Stazione FFS ma da Porta D’Arce devieranno in via Salaria raggiungendo il capolinea di Piazza Cavour.

La linea 513 effettuerà il capolinea di partenza a Piazza Cavour non transitando alla Stazione FFS.