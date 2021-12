Rieti, controlli sul green pass della polizia: 241 accertamenti e una sanzione

RIETI - Continua l’attività di controllo del territorio in tutta la provincia, programmata dal Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo, finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché, soprattutto, alla verifica delle vigenti misure anti covid-19 disposte per il contenimento della diffusione del coronavirus ed in particolare attraverso l’utilizzo dei c.d. green pass.

L’entrata in vigore del D.L. 172 del 26 novembre 2021 ha disposto, infatti, tra l’altro, l’obbligatorietà dell’utilizzo del c.d. green pass base e rafforzato per molte attività al chiuso e anche sui trasporti pubblici, dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022.

La Polizia di Stato, così come fortemente voluto dal Governo italiano, ha predisposto per la circostanza una serie di controlli mirati, in collaborazione con tutte le Forze di Polizia, per assicurare il rispetto della normativa anti Covid-19, in particolare afferente al necessario utilizzo delle varie certificazioni verdi.

Tali servizi straordinari di controllo del territorio si inquadrano nelle attività di vigilanza nella provincia di Rieti disposte dal Questore di Rieti in occasione delle prossime festività natalizie che determineranno un incremento degli spostamenti di cittadini verso le località turistiche e natali di questa provincia.

Solo nella prima giornata di controlli la Polizia di Stato, al fine di verificare il corretto utilizzo dei green pass previsti, ha messo in campo oltre 50 uomini che hanno proceduto al controllo di 180 persone e 61 attività commerciali che, nella circostanza, sono state informate sulla necessità di prestare particolare attenzione al controlli delle certificazioni verdi da parte dei clienti e dei propri dipendenti.

Una persona è stata sanzionata dal personale del Posto di Polizia di passo Corese per aver utilizzato un trasporto pubblico senza essere in possesso del previsto green pass base.

I controlli straordinari del territorio proseguiranno incessantemente durante le festività natalizie e del capodanno, al fine di garantire la tutela della sicurezza pubblica ed impedire il compimento di illegalità.