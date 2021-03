Loredana Badini presidente della Fimaa Lazio Nord per le province di Rieti e Viterbo

RIETI - Si è costituita, per le province di Viterbo e Rieti la Federazione che rappresenta tutto il comparto della Mediazione: Agenti Immobiliari, Mediatori Merceologici, Mediatori creditizi, Agenti di Attività Finanziaria, Agenti di servizi vari.

Eletta, all’unanimità durante l’Assemblea dei soci, Loredana Badini dell’Agenzia Progetto Immobiliare di Viterbo.

«Ho accettato con orgoglio questa nomina poiché credo fermamente che sia giunto il momento di agire insieme, collaborando tra colleghi e creando quella sinergia che è fondamentale per passare oltre questo momento di estrema difficoltà - così la neo-eletta Presidente - Far parte di F.i.m.a.a. – Confcommercio significa non solo portare la nostra voce alle istituzioni, risolvere problematiche comuni, ma crescere insieme e insieme far crescere un territorio. E’ con questo spirito, di squadra, di orecchio teso all’ascolto che mi appresto a ricoprire questa carica».

«La nostra categoria - continua Badini - non è immune dagli effetti della desertificazione commerciale che colpisce i nostri paesi e che comporta, oltre che un’allarmante riduzione delle attività economiche presenti anche un calo preoccupante d’immagine edi attrattività dell’offerta. Le nostre due province soffrono poi di una carenza storica nelle infrastrutture laddove rese efficienti creerebbero la condizione essenziale per la competitività di tutto il sistema imprenditoriale».

«Subito una programmazione condivisa, su temi strategici e sui servizia disposizione dell’associato: consulenti finanziari, legali, notarili; un’area dedicata attiva sul nostro sito dove trovare modulistica, convenzioni, aggiornamenti continui per la nostra professione».

«Già in programma giornate formative di perfezionamento della professione: percorsi di crescita personale, con coach professionisti, corsi avanzati sull’utilizzo dei social e di strategie di vendita: dagli openhouse all’approccio dell’home staging».

«Attraverso gli sportelli territoriali di Ebit Lazio sono, poi, previsti strumenti di welfare (rimborsi tasse scolastiche, libri scolastici, abbonamenti trasporto pubblico, rimborsi per lo sport) e formazione gratuita per collaboratori e impresa (previsti contributi per forniture di realizzazione di servizi web e software, app gestionali, redazioni documento obbligatorio valutazione dei rischi)».

«Mai come in questo momento –ci dice la Presidente Badini - si avverte l’esigenza di non sentirsi più da soli, di poter contare sul supporto di un’associazione forte come appunto F.i.m.a.a.».

Nella squadra Diego Di Lorenzo dell’Agenzia Immobiliare Domus Sabinae di Rieti che ricoprirà il ruolo di Vice- Presidente; fanno parte del direttivo anche Daniele Sartori e Maria Luisa Vitale.

«Un impegno- il mio e di tutto il direttivo- che sono sicura i miei colleghi viterbesi e reatini apprezzeranno, poiché incentrato su obiettivi comuni che nascono da esigenze concrete dove sarà facile identificarsi. E’ il momento di guardare oltre – conclude Badini - di pensare al futuro, di migliorarsi e di farsi trovare pronti al cambiamento che è già in atto».

Sono già aperte le iscrizioni per il corso da Agente Immobiliare, in modalità on-line propedeutico all’esercizio della professione.

La sede è in Via Monte San Valentino, 2 -Viterbo tel.0761 1521636 e in Largo Cairoli, 2- Rieti tel. 0746 485967.

