Concorso internazionale di esecuzione musicale “Città di Penne”, primi posti per i giovani flautisti reatini

RIETI - Successo dei giovani flautisti della Minervini-Sisti guidati dal Prof. Sandro Sacco, alla 11esima edizione del Concorso internazionale di esecuzione musicale Città di Penne, con Davide Di Fazi, Primo premio assoluto (99/100) nella categoria Solisti/fiati e Flaminia Maria Lallo, Primo premio (97/100) sempre nella categoria Solisti/fiati. Davide si è affermato con l’esecuzione della virtuosistica Aria Bohémien Russa di W. Popp e Irlandese di C. Bolling, mentre Flaminia Maria è stata premiata per aver suonato la Sonata in Fa di A. Vivaldi e La Passeggiata di Puccettino di N. Rota.

Altresì, Davide ha ricevuto una borsa di studio grazie alla quale si è potuto esibire nel concerto finale dei premiati che ha avuto luogo domenica 14 maggio nella splendida cornice dell’Auditorium San Giovanni Evangelista di Penne (PE). Soddisfazione per il Prof. Sandro Sacco per aver raggiunto un ottimo risultato, ottenendo il diploma di merito per la didattica, il riconoscimento si aggiunge al recente diploma d’onore quale insegnante con il maggior numero di premiati al Concorso internazionale di esecuzione musicale “IspirAzioni Sonore”.