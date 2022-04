Comuni reatini e Pnrr: undici le proposte in lizza nel Bando della Fondazione

RIETI - Comuni reatini e Pnrr: sono undici i progetti elaborati da Comuni e Unioni di Comuni inviati alla Fondazione Varrone nell’ambito del Bando Progetti Strategici lanciato il 23 marzo per sostenere gli enti pubblici locali nel loro sforzo di accedere alle risorse europee stanziate con il Pnrr.

Alla scadenza del bando – fissata il 28 aprile – sono pervenute le proposte di: Comune di Rieti; Comune di Castelnuovo di Farfa; Comune di Greccio; Comune di Borbona, capofila di un partenariato composto dai Comuni di Accumoli, Antrodoco, Fiamignano, Leonessa, Micigliano, Petrella Salto e Posta; Comune di Casaprota in partenariato con i Comuni di Montenero e di Poggio San Lorenzo; Comune di Petrella Salto, capofila di un partenariato composto dai Comuni di Antrodoco, Borbona, Fiamignano, Leonessa e Posta; Comune di Rocca Sinibalda, capofila di un partenariato composto dai Comuni di Greccio e di Marcetelli; Comune di Stimigliano in partenariato con Onde aps, Il Paese dei Balocchi asd e l’associazione Core; Comune di Torricella, capofila di un partenariato con i Comuni di Castelnuovo di Farfa e di Monteleone; Unione Comuni Alta Sabina, per i Comuni di Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia, Scandriglia e Torricella, la Pro Loco di Poggio Moiano e la Coop. Olivicola Alta Sabina; Unione Nova Sabina, per i Comuni di Collevecchio, Magliano, Montebuono, Poggio Catino, Selci, Cantalupo, Stimigliano, Mompeo e Montopoli.

Ora toccherà alla commissione di valutazione costituita in seno alla Fondazione Varrone con l’advisor tecnico Sinloc valutare e selezionare le proposte. Gli esiti della selezione saranno pubblicati il 16 maggio prossimo. I progetti che supereranno la selezione potranno avvalersi della consulenza tecnica di Sinloc per partecipare ai bandi del Pnrr.