Poggio Perugino, avviati oggi i lavori per l’eliminazione della frana finanziati con un milione di euro

RIETI - In data odierna, 23 febbraio, sono stati avviati i lavori di eliminazione della frana che erode da anni il territorio della frazione di Poggio Perugino. L'intervento prevede un investimento di un milione di euro e trova copertura nel finanziamento di 5 milioni che l'Amministrazione comunale ha ottenuto attraverso l'approvazione dei progetti presentati per eliminare il dissesto idrogeologico del nostro territorio.

«Dopo aver recuperato il centro sociale di Poggio Perugino e all'esito dei lavori di ripavimentazione di via Rocca Araneto e di altre arterie della frazione reatina, l'apertura del cantiere di eliminazione della frana segna un altro passo nel percorso di riqualificazione di un lembo del nostro territorio che altri avevano abbandonato a se stesso – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili - Un segno ulteriore dell'attenzione riversata nella cura delle nostre aree periferiche a beneficio delle quali abbiamo investito copiose risorse nel ripristino della rete viaria e nelle altre opere di messa in sicurezza in fase di progettazione per abbattere anche i dissesti di via Votone e quelli che interessano le frazioni di Casette, Lisciano, Cupaello e San Giovanni reatino. Un ringraziamento particolare ai tecnici del settore dei Lavori pubblici del Comune di Rieti, per lo sforzo profuso nell'opera tesa a salvaguardare il nostro territorio e ad eliminare dal panorama cittadino le numerose piaghe ereditate dal passato».