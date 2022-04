Emanuela Basilici Zannetti è il nuovo segretario provinciale del sindacato di polizia Coisp

RIETI - La dottoressa Emanuela Basilici Zannetti è il nuovo Segretario generale provinciale di Rieti del sindacato di polizia Coisp, sigla maggiormente rappresentativa a livello nazionale. Nomina che arriva dal segretario nazionale Coisp nella persona di Domenico Pianese.

Un importante incarico di rappresentanza per l’ispettore tecnico infermiere della polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio sanitario provinciale di Rieti e, nello stesso tempo, un’investitura di grande prestigio e rilievo in quanto – nella storia trentennale della nascita del sindacato – è la prima volta ad essere indicata una donna per questo importante incarico volto al sostegno e supporto di tutti i poliziotti iscritti. Ma non solo. La dottoressa Basilici Zannetti farà anche parte di due importanti consulte a livello nazionale nel comparto della Sanità.

Per il neo segretario Coisp di Rieti un profilo professionale altamente specialistico: Laurea triennale in Infermieristica nel 2011, poi magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche nel 2014 e il dottorato di ricerca in Sanità pubblica e scienze infermieristiche nel 2018 presso l’università di Tor Vergata, cui andrà ad aggiungersi, nel giugno del 2022, il conseguimento del master in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” presso l’università UniCamillus di Roma.