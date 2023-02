“No fear, lo sport contro il bullismo ed il cyberbullismo”, il convegno del Coisp

RIETI - Prevenzione e formazione dei giovani sulle delicate tematiche del bullismo, cyberbullismo, disagio giovanile, inclusione sociale e violenza di genere. Tanti i punti che verranno affrontati oggi, 24 febbraio, nell’incontro voluto ed organizzato dalla segreteria provinciale del Coisp Rieti (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia) e quella regionale Lazio.

Un convegno pubblico intitolato "No fear, lo sport contro il bullismo ed il cyberbullismo", in programma alle ore 17 nella Sala Consiliare del Comune di Rieti. Nutrita la partrnership di enti, associazioni, università e federazioni in campo per il convegno nato nell’ambito della promozione ed attuazione del Progetto nazionale “Move run walk against bullying”. Introdurrà i lavori per poi moderare il convegno, Carmelo Mandalari, Coordinatore nazionale osservatorio sullo Sport e disagio.

Saluti istituzionali affidati al sindaco Daniele Sinibaldi per poi seguire con il vescovo di Rieti Piccinonna, il questore Mauro Fabozzi, il presidente dell’Ordine avvocati Attilio Francesco Ferri, Natalino di Re segretario regionale Coisp, gli assessori Letizia Rosati, Giovanna Palomba e Chiara Mestichelli e il segretario provinciale Coisp Emanuele Basilici Zannetti. Poi gli interventi di Monica Sansoni – Autorità garante infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Sabrina Castelluzzo – Primo dirigente della polizia, Emanuela Perilli – presidente Coni Rieti, Raffaele Focaroli – Pedagogista e giudice onorario, Paolo Iafrate - docente università Tor Vergata, Antonio Luisi - Vice presidente nazionale federazione italiana Rugby, Alessandro Fidotti - presidente della commissione promozione e territorio della Fipav Lazio e Stefano Vando – Fiamme oro della polizia di Stato. Ospite d’eccezione Valerio Catoia – atleta paralimpico, alfiere della Repubblica, poliziotto ad honorem.