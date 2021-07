Il circolo Pd Valle del Turano riprende l'attività: acqua e viabilità le priorità

Lunedì 26 Luglio 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 10:03

RIETI - Il circolo Pd Valle del Turano riprende la sua attività ponendo al centro della sua attenzione i servizi al cittadino e, in questa prima fase, focalizza la sua attenzione su strade e acqua.

Per omogeneità di percorso e qualità del lavoro svolto da Astral, chiede il passaggio della via Turanense a strada regionale per il tratto bivio di Rocca Sinibalda-Fonte Cottorella.

Ad Aps (Acqua Pubblica Sabina SpA si chiede l'attivazione di uno sportello aperto al pubblico nella valle, facilmente accessibile ai cittadini; una squadra di intervento dedicata al territorio della valle; la perequazione delle tariffe per i cittadini residenti.

«Il circolo investe i propri iscritti, in particolar modo gli amministratori, affinché perseguano in ogni modo gli obiettivi prefissati, a tutela della qualità della vita dei cittadini nella Valle del Turano».

«Si invitano gli iscritti interessati a partecipare attivamente ad appositi gruppi di lavoro, da costituire nelle prossime occasioni, per il presidio di queste tematiche e di ulteriori altre, da individuare tra quelle prioritarie per favorire recupero, sviluppo e crescita del territorio».