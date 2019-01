RIETI - In relazione al peggioramento delle condizioni meteo attese per domenica 27 gennaio, gli organizzatori della 39° edizione dei “Cavalli Infiocchettati”, in accordo con il Comune di Rieti, hanno deciso di posticipare la tradizionale sfilata dei cavalli a domenica 3 febbraio. Il resto degli eventi in calendario, invece, rimane invariato. © RIPRODUZIONE RISERVATA