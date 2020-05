© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Se l’emergenza sanitaria ha insegnato a resistere per superare le difficoltà di un momento storico senza precedenti i giovani di Castelnuovo di Farfa pare che abbiano ben compreso il concetto di non arrendersi e dopo tante attività di solidarietà casa per casa, hanno voluto confermare l’organizzazione della più importante festa di questo borgo nel cuore della Sabina. Fiorile, è il nome della manifestazione che quest’anno avrà anche un nuovo slogan: “Rifiorire per ripartire”.Auspicando un veloce ritorno alla normalità, i giovani della Pro Loco hanno scritto ai concittadini. «Quest’anno purtroppo non sarà possibile partecipare alla tradizionale manifestazione in piazza e nel centro storico. Così abbiamo pensato ad un progetto di cura ed allestimento degli spazi di verde pubblico, attraverso la creazione di nuovi angoli fioriti o attraverso il ripristino degli angoli fioriti già esistenti. In stretta collaborazione con il Centro Anziani, Avis e Parrocchia, adotteremo alcuni spazi pubblici del paese, dando vita ad una vera e propria rete di manutenzione, che sarebbe impossibile senza la collaborazione di tutti. Nel ringraziare le associazioni che hanno aderito, invitiamo tutti i cittadini a voler iniziare con noi il lavoro di pulizia e ripristino, confidando di allargare sempre più questa meravigliosa rete di collaborazione. Grazie di cuore, infine, all’amministrazione comunale per averci dato fiducia, scorgendo nel progetto di Fiorile 2020 l’occasione preziosa per trasmettere alla comunità un segnale di rinascita: far rifiorire il paese per ripartire tutti insieme».Ogni cittadino potrà iscriversi gratuitamente al concorso, facendo fiorire il proprio davanzale o balcone, o un angolo del borgo nei pressi di casa. Le associazioni adotteranno invece gli spazi pubblici pulendo, piantando fiori e assicurando la manutenzione. Resta la gara che premierà gli angoli più belli.Naturalmente non ci saranno manifestazioni in piazza o altre forme di assembramento, ma condivisione social della gara e votazione on line, attraverso le fotografie delle creazioni fiorite realizzate in modo originale e con entusiasmo.«Dopo la solidarietà del “nessuno resti solo” – spiegano gli organizzatori- che ha caratterizzato la Fase 1 dell’emergenza a Castelnuovo di Farfa, nel borgo sembra rinascere la speranza del ritorno alla vita di sempre, in attesa della ripresa del turismo, che è la maggiore vocazione del paese, grazie al suo Museo dell’Olio e alle bellezze naturali e monumentali di uno dei luoghi più interessanti della Sabina».