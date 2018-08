di Matteo Di Mario

RIETI – Conto alla rovescia per l’inizio dell’edizione 2018 di “Cantine sotto le stelle”, di scena a Castelfranco nelle serate di venerdì 10 e sabato 11 agosto.



Un appuntamento ormai fisso e consolidato dell’estate reatina che, a cura dell’associazione “Amici di Castelfranco”, vedrà protagoniste, a partire dalle 20, le tipiche cantine con le loro numerose proposte enogastronomiche. Nel corso delle due serate, infatti, sarà possibile degustare l’immancabile vino di Castelfranco, pizze fritte, hamburger gourmet, i famosi “Maccaruni alla metetòra”, arrosticini, pizze nel forno a legna, “minestra della nonna”, salumi e formaggi nostrani e dolci fatti in casa con confetture e marmellate biologiche a km 0.



Non mancherà poi l’intrattenimento, con spettacoli, musica ed artisti di strada. Si comincia venerdì 10 con il quartetto Zava 4et, il cantautore reatino Leonardo Angelucci, musica itinerante, giocoleria e danza aerea. Sabato 11, invece, sarà la volta del live di Carlo Valente, del Duo Doidinho – Fisarmonica brasiliana, di Rieti Jazz Orchestra – Combo (sestetto d’eccezione dell’orchestra reatina in versione dedicata all’evento) e del Duo Griot live – Italian folk & blues.



Una manifestazione, dunque, ricca di ospiti ed iniziative nella suggestiva cornice di Castelfranco, perla preziosa del territorio reatino.

