Banfi all'Unesco, gelo di Bussetti. E Zingaretti: «Auguri, ma serve solo a distrarre»

«Io faccio gli auguri a Banfi, Nonno Libero, ha collaborato anche con noi in Regione. È testimonial di una identità. Le critiche non sono a lui, ma è stata presentata una cosa che riguarda tutta l'Italia a una manifestazione di partito». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd. «C'è un buttare la palla in tribuna. Sulla sua nomina non ho nulla da eccepire, spero che darà una mano nello spirito che ha detto. Però è inutile girarci attorno - ha aggiunto - c'è la furbizia di far parlare d'altro le persone».

Gelo invece dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: «E' stata una scelta». © RIPRODUZIONE RISERVATA