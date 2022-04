Rieti, messa di precetto pasquale per i carabinieri celebrata dal vescovo Pompili

RIETI - Alle 11 di oggi, presso la cattedrale, Monsignor Domenico Pompili Vescovo della Diocesi di Rieti, unitamente a Don Giancarlo Caria, cappellano del Comando Provinciale di Rieti, ha celebrato la S. Messa di precetto Pasquale per i Carabinieri della Provincia di Rieti.

Presenti per la circostanza il Procuratore della Repubblica Lina Cusano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Gianni Messa, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Paolo Mariantoni, una nutrita rappresentanza di militari in servizio e in congedo di ogni ordine e grado, nonché molti familiari, vedove e orfani.

Nella circostanza il Comandante Provinciale, Colonnello Bruno Bellini ha voluto ringraziare tutti i presenti per la partecipazione e, dopo aver formulato gli auguri per una serena Pasqua, ha donato a Monsignor Pompili la “mattonella” raffigurante il logo del Comando Provinciale sulla quale, oltre a due Carabinieri in grande uniforme, è raffigurata proprio la cattedrale di Santa Maria e la torre campanaria, simboli della città.