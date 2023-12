I carabinieri salutano l'appuntato scelto Giuseppe Settimi in occasione del suo congedo

RIETI - L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Settimi, dopo 38 anni di servizio, lascia il servizio attivo dell’Arma dei Carabinieri. Classe 1963, insignito della Croce D’Argento con Stella per anzianità di servizio e del nastrino di merito Covid-19, si è arruolato nell’Arma nel 1985 e, prima di approdare alla Stazione Carabinieri di Casperia, dove ha prestato servizio per 22 anni e mezzo, è stato effettivo al Reparto Squadriglie Cc di Nuoro ed all’Aliquota Operativa del Nor della Compagnia Carabinieri di Civita Castellana (Vt).

Il Comandante del Comando Provinciale Cc di Rieti, Col. Valerio Marra, alla presenza del Ten.

Col. Mariano Celi, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale Cc di Rieti, e del Mar. Magg. Gian Luca Giacomelli, Comandante della Stazione CC di Casperia, oltre a ringraziarlo per l’impegno profuso, ha sottolineato la bontà della persona, la serietà, l’abnegazione e lo spirito di sacrificio che ha espresso nel corso degli anni, consegnandogli una pergamena in segno di apprezzamento per il contributo fornito all’Istituzione durante la sua esperienza professionale.

All’Appuntato Scelto Qs Giuseppe Settimi e ai suoi cari i più sentiti auguri da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti.