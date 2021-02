Tre persone fuori dal bar senza mascherine: sanzionate dai carabinieri

RIETI - Nel corso dei specifici servizi disposti autonomamente dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti per il contenimento del rischio pandemico da virus Covid-19, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, nel pomeriggio di ieri, hanno notato la presenza di 3 persone che si trovavano al di fuori di un “bar tabacchi” posto lungo la “Salaria” nel Comune di Fara in Sabina, in attesa di accedere nel locale, ma senza indossare le prescritte mascherine.

I militari, dopo aver identificato le citate persone, di cui 2 residenti nella Provincia di Roma e il terzo in quella di Rieti, hanno elevato i relativi verbali di contestazione, per l’ammontare di euro 280,00 cadauno.

