In giro durante il coprifuoco: otto giovani identificati, multati e diffidati

RIETI - Il 14 novembre, alle 22.30 circa, militari del dipendente Norm durante uno specifico servizio per il controllo delle misure finalizzate alla prevenzione della diffusione del virus Covid-19, accertavano la presenza in Forano, nei pressi del parco giochi aperto al pubblico, sito in quella via Colleromano, di tre autovetture in sosta con a bordo 8 giovani, i quali nonostante l’“obbligo di permanenza presso il proprio domicilio” dalle 22 alle 05 successive, non fornivano una valida giustificazione in merito alla violazione di detto obbligo, disposto nel Dpcm del 3 novembre 2020.

I predetti, dopo l’identificazione e le relative contestazioni amministrative, sono stati invitati e diffidati a rientrare immediatamente nelle rispettive abitazioni.

Questo intervento, resosi necessario proprio per far rispettare le disposizioni contenute nel Dpcm indicato, contenente, appunto, misure importanti per arginare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, dimostra l’attenzione e la vigilanza continua dell’Arma su tutto il territorio reatino.

