Disturba i clienti di un centro commerciale e tenta di rubare una borsa: intervengono i carabinieri

RIETI - Non sono nuovi, al centro commerciale Perseo, clienti quantomeno “singolari”. E’ stato allontanato dal personale di sicurezza e vigilanza insieme al personale di una pattuglia dei carabinieri un cittadino ghanese di 27 anni che ha creato problemi in un negozio all’interno del centro commerciale Perseo di via Fundania a Rieti.

Il giovane, poco dopo le 12, ha iniziato a creare disturbo ad alcuni avventori in quel momento presenti ed è stato quindi immediatamente invitato ad allontanarsi e non creare problemi. A fronte del suo rifiuto è stato richiesto l’intervento della pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile de comando provinciale dei carabinieri di Rieti.

Il 27enne è poi entrato all’interno di un’attività commerciale e, dopo aver preso una borsa voleva andare via senza pagare. Il personale del negozio è poi riuscito a farsi restituire la tracolla. Nessuna conseguenza per il ghanese che ha poi lasciato il centro.