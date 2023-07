Barbara Bonanni e la figlia Viola campionesse europee nella disciplina acrobatica di danza aerea

RIETI - Barbara Bonanni e la figlia Viola Lucci Chiarissi si sono aggiudicate il titolo di campionesse europee - oro Barbara e argento Viola - nella disciplina acrobatica di danza aerea.



Dopo aver vinto i campionati italiani lo scorso anno, nel 2023 hanno vinto gli europei della competizione Performer European Cup organizzata dal Metodo Pass nella disciplina arti circensi ed acrobatiche danza aerea nella categoria rispettivamente over 18 (Barbara) e 12-15 anni (Viola), qualificandoci per i prossimi campionati mondiali. Hanno anche vinto una borsa di studio per perfezionare il diploma ed iscriversi.



Barbara e Viola si sono cimentare insieme al gruppo di atlete della XtremeAerial e tutte hanno ottenuto ottimi risultati.

L’insegnante che ha portato a questo traguardo è la bravissima atleta-artista Valentina Flammini della XtremeAerial. Le atlete si allenano nella palestra Xtreme Gym di Rieti.