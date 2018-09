© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Asd Torri in Sabina inaugura il nuovo anno sportivo con la festa di presentazione della società, dopodomani (29 settembre) all’interno del paese.Un’occasione per conoscere i propositi e l’organico della squadra, ma anche per divertirsi con musica ed allegria. Non mancheranno le dimostrazioni sportive, in particolare i bambini dell’ASD si esibiranno insieme a quelli di Poggio Mirteto, all’interno del campo da gioco “F. Lucarelli”, prima di lasciare spazio alla presentazione della Scuola Calcio e della squadra di Terza categoria, che si terrà in Piazza Roma.«Abbiamo motivo di festeggiare, possiamo dirci soddisfatti dei traguardi raggiunti, primo fra tutti il gemellaggio della nostra scuola calcio con quella de “La Sabina” di Poggio Mirteto, con cui continuiamo ad accogliere iscritti dai 5 agli 11 anni, ma c’è da essere felici anche per l’ottimo lavoro di preparazione che i tecnici stanno svolgendo – dichiarano i dirigenti del Torri in Sabina, che aggiungono – La nostra vuole essere più di un’associazione calcistica, ma una realtà importante per l’intero paese, collaborando con la Pro Loco e l’amministrazione comunale.La giornata terminerà con la musica di Alessandro Mannarino, portata in scena dalla cover band “I Briganti della Sabina” e con un rinfresco offerto dalla società, che estende l’invito a tutta la provincia.Il Programma16.30: Ritrovo al campo sportivo di Torri in Sabina “F. Lucchetti”.17.00: Dimostrazione ASD Torri in Sabina e “La Sabina” di Poggio Mirteto.18.30: Ritrovo in Piazza Roma per la presentazione scuola calcio e squadra di Terza Categoria.20.00: Rinfresco ed esibizione de “I Briganti della Sabina”, cover band di Mannarino.