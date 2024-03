Troppi giocatori in lista nel Montorio Romano, si ripete il big match con la Spes Poggio Fidoni dopo il ricorso

RIETI - Il big match di Terza categoria tra Montorio Romano e Spes Poggio Fidoni sarà ripetuto: due giocatori in più del consentito nella distinta del padroni di casa. Accolto in parte il ricorso della società ospite che reclamava un’irregolarità sulla lista di Montorio Romano. Il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara, vinta originariamente da Montorio per 3-1, infliggendo poi una multa alla società romana. La partita sarà ripetuta mercoledì 3 aprile alle 15.30 in casa di Montorio.

Il verdetto

La Spes Poggio Fidoni ha contestato ai padroni di casa il fatto di aver inserito nella lista di gara 22 giocatori (due in più rispetto al massimo consentito) e che in particolare il ventiduesimo giocatore (ammonito dalla panchina ma non sceso in campo) avesse influito direttamente sulla gara, chiedendo di conseguenza la vittoria a tavolino. Di tutt’altro avviso Montorio Romano che nelle controdeduzioni inviate alla Giustizia Sportiva ha sottololineato come i giocatori inseriti in lista come ventunesimo e ventiduesimo non avessero influito sul regolare svolgimento della gara.

Non essendo una questione tecnica, il Giudice Sportivo ha analizzato la situazione stabilendo l’incidenza del fatto sulla gara, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da Poggio Fidoni e disponendo la ripetizione dell’incontro.

La replica di Montorio Romano è arrivata immediatamente con un comunicato pubblicato sui profili social della società. “Tutti i precedenti dei giudici sportivi erano a nostro favore – si legge sul comunicato - incredibilmente quello di Rieti ha assunto una decisione unica in tutto il panorama della giustizia sportiva. Lo sport oggi ha perso”.

La classifica

Il match diventa di importanza capitale per ridisegnare i piani alti della classifica del campionato di Terza categoria: Montorio Romano abbandona la testa della classifica, lasciando il comando in solitaria al Città di Poggio Mirteto (47 punti). La formazione romana scala dunque al secondo posto (44 punti) con lo Spes Poggio Fidoni alle spalle (43 punti) che nel re-match di mercoledì potrebbe addirittura effettuare il sorpasso.