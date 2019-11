RIETI - Nella settima giornata di andata del campionato di Seconda categoria va in scena al campo "Fabio Gori" di Selci il derby tra Selci e Monte San Giovanni. Sono i padroni di casa ad aggiudicarsi l'incontro per 3-2 dopo novanta minuti densi di episodi e di emozioni.



Al 5' c'è il primo intervento decisivo del portiere ospite Tarsia su una conclusione ravvicinata di Migliorati su assist di Sabuzi servito da Gatti. Il Monte San Giovanni replica al 7' con un tiro da fuori di Tommasi. Carosi un minuto dopo si vede deviare in angolo una conclusione insidiosa mentre al 10' Migliorati sfiora la traversa. Il gol è nell'aria e arriva al 26' con una schiacciata in rete di Borriello su un pallone proveniente da calcio d'angolo. La gioia del Selci dura poco visto che al 28' De Laurentis aggancia in area Mariani ed è calcio di rigore: il giocatore del Selci ha un gesto di stizza calciando lontano il pallore e rimedia l'espulsione. Va sul dischetto Caprioli e sigla l'1-1. Passano due minuti e nuovo vantaggio del Selci con il secondo gol realizzato da Borriello ancora su azione d'angolo. Al 42' nuovamente sugli scudi Tarsia con una deviazione su tiro di Gatti ed in chiusura di tempo Zanghi blocca una deviazione di testa di Tommasi.

Nella ripresa arrivano altri due gol: al 35' Migliorati mette a segno il gol del 3-1 per il Selci su calcio di punizione ed al 37' Caprioli imita Borriello con la doppietta personale scaturita da una punizione dal limite dell'area. Al 42' anche il Monte San Giovanni resta in dieci per l'espulsione di Statuti per seconda ammonizione per un fallo su Gatti: nell'occasione il giocatore del Selci accusa un colpo fortuito al naso perdendo sangue e a fine gara viene trasportato in ambulanza all'ospedale di Civita Castellana a scopo precauzionale per accertamenti. Al 45' Migliorati colpisce il palo.

I COMMENTI

Simone Scaricamazza, tecnico Selci

«L'espulsione ci ha messo un po' in difficoltà e dobbiamo migliorare soprattutto nelle conclusioni. Anche oggi ci siamo ritrovati più volte a tu per tu col portiere avversario senza saperne approfittare».

Tiziano Fioravanti, direttore sportivo Selci

«Una vittoria sofferta ma meritata. Il nostro "in bocca al lupo" al giocatore Gatti per l'infortunio subìto».

Angelo Tarsia, portiere Monte San Giocanni

«Purtroppo, per diversi motivi, siamo arrivati in soli dodici giocatori ma ci siamo battuti fino al termine con tutte le nostre forze. Potevamo agguantare il 2-2 e continuare a giocarcela ma non ci siamo riusciti; tra l'altro i gol degli avversari sono arrivati su due calci d'angoli e uno su punizione. Abbiamo una buona difesa ma ci manca qualcosa in attacco».

IL TABELLINO

Selci: Zanghi, Di Paolo, Sabuzi, Gatti, Pelliccione, De Laurentis, Migliorati, Tessicini (7' st Sakho), Borriello (32' st Mocci), Luciani (15' st Prudenti), Carosi (40' st Giuliani). A disp. Farroni, Coppari, Antonini, Noor, Tetto. All. Simone Scaricamazza

Monte San Giovanni: Tarsia, Tommasi, Buonuomi, Fabiani (31' st De Angelis), Lattanzi, Belloni, Statuti, Bianchetti, Mariani, Caprioli, Suwareh. A disp. Renzi. All. Fabio Bianchetti

Arbitro: Lombardo di Roma2

Reti: 26' pt e 30' pt Borriello, 28' pt (rigore) e 37' st Caprioli, 35' st Migliorati

Note: espulsi 28' pt De Laurentis, 42' st Statuti; ammoniti Zanghi, Tessicini, Pelliccione, Sakho, Prudenti, Mocci, Gatti, Bianchetti, Statuti, Lattanzi, Tommasi; angoli: 5-2

