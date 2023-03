Seconda: Cittaducale vince la maratona del gol e si lancia all'inseguimento del Gavignano. Risultati e marcatori

RIETI - Titoli di coda anche sulla quarta giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. Frenata della capolista Real Gavignano Ponzano che ferma la sua striscia di 8 vittorie consecutive pareggiando 1-1 contro Torri. Accorcia così al secondo posto Cittaducale dopo la pirotecnica gara del Gudini contro Piazza Tevere: 6-4 il finale per gli ospiti guidati dal nuovo capocannoniere del girone Alessio Pirri (15 gol in stagione, 3 ieri). Pareggio amaro per Montopoli che si fa raggiungere sul 2-2 da una Gens Cantalupo in inferiorità numerica per larga parte dell’incontro (addirittura in 9 dal 75’). Cade anche Forano in trasferta contro Alto Lazio (3-1). Torna a sorridere Monte San Giovanni che batte lo Sporting Corvaro per 1-0. Vittoria importante anche per l’Atletico Cantalice che batte in extremis Cittareale (2-1). Torna al successo anche la Torpedo Rieti che batte 3-1 il Santa Susanna e conquista punti importanti in chiave salvezza.

Risultati e marcatori (XIX giornata)

Montopoli – Gens Cantalupo 2-2

De Santis Man., Vavalli E. (M), Corinaldesi Fr., Fabbrini M. (GC)

Alto Lazio – Forano 3-1

Di Loreto N., Di Loreto N., Di Loreto N. (AL), Migliorati A. (F)

Sporting Corvaro – Monte San Giovanni 0-1

Mei T.

Torpedo Rieti – Santa Susanna 3-1

Grifoni A., Gunnella D., Micarelli M. (T), Marchioni L. (S)

Torri in Sabina – Real Gavignano Ponzano 1-1

Tocci D. (T), Giovannelli N. (G)

Atletico Cantalice – Cittareale 2-1

Milani M., Gregori D. (AC)

Piazza Tevere – Cittaducale 4-6

Oddi R., Principi D., Principi D., Colasanti S. (PT), Pirri A., Pirri A., Pirri A., Gianfelice S., Biafora A., D’Amelia D. (C)

Riposa: Velinia

Classifica

Real Gavignano Ponzano 42

Cittaducale 35

Montopoli 30

Piazza Tevere 29

Forano 29

Cittareale 28

Monte San Giovanni 26

Alto Lazio 26

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 21

Sporting Corvaro 17

Torri in Sabina 16

Santa Susanna 14

Velinia 13

Torpedo Rieti 13

Cittareale, Alto Lazio, Velinia e Torpedo con una gara in meno

Atletico Cantalice e Torri in Sabina con due gare in meno