RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Rieti e Teramo. Negli amarantocelesti qualcuno si salva, ma l'impressione è che anche lo stato d'animo collettivo non lascia ben sperare per una salvezza sempre più difficile.



MERELLI 6

Fa quel che può, non ha responsabilità sui gol. Non viene quasi mai impegnato seriamente, preciso in uscita.

FIUMARA 5.5

Entra al posto dell'infortunato Aquilanti. Partita onesta: il Rieti dietro rischia poco, ma il risultato è penalizzante.

CELLI 6

Rispetto ai suoi compagni di reparto ci mette un pizzico di pericolosità sui corner, sfiorando il gol in un paio di circostanze.

ESPOSITO 6

Ordinato dietro, senza troppe sbavature. Difficile dare un giudizio negativo sulla sua gara.

KALOMBO 6

Quale buona incursione sulla destra. Sbaglia la rifinitura, l'ultimo passaggio, ma sulla corsia non si ferma mai.

MORRONE 5

Non incide, qualcosa di buono in fase di ostruzione, non incide mai con il pallone tra i piedi.

TIRELLI 5.5

Entra a partita in corso, non riesce ad incidere più di tanto.



ZAMPA 5.5

Anche per lui partita senza incidere troppo. Ordinato e attento, ma poco altro.

ZANCHI 5.5

Preciso dietro, meno spinta del solito sulla corsia sinistra.

DE PAOLI 6

Sembra l'unico che dalla trequarti in poi può inventare qualcosa: gli avversari lo sanno e lo contengono bene.

DE SARLO 5

Partita difficilmente giudicabile anche per lui: mai pericoloso, tocca pochissimi palloni al pari di Persano.

PERSANO 5.5

Qualcosa in più del suo compagno di reparto, ma davvero troppo poco. L'assenza di Russo li davanti è davvero pesante.

MARIANI 4.5

Dieci sconfitte e un pareggio in undici partite ufficiali alla guida del Rieti. Numeri impietosi ed il pubblico lo contesta dall'inizio alla fine. Difficile invertire il trend cosi, se non impossibile.

