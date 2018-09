© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica 23 settembre alle 15 al campo sportivo Colantoni di Santa Rufina si svolgerà il VI Memorial Renzo Berardi “un amico sempre con noi”. La manifestazione è stata organizzata dai padroni di casa per ricordare la figura appunto di Renzo Berardi, uno dei soci fondatori della Rufinese, grande appassionato di calcio purtroppo prematuramente scomparso nell’agosto del 2013.Tre le formazioni al via del torneo, ovviamente ci sarà la Rufinese ma anche Alba Sant’Elia e Real Vazia. Sia per Rufinese che Alba Sant’Elia sarà un test importante in vista dell’imminente avvio dei rispettivi campionati, la Rufinese infatti la settimana prossima sfiderà in trasferta Borgo Quinzio nella prima giornata del campionato di Seconda categoria, mentre in Prima categoria l’Alba se la vedrà con Babadook, Real Vazia invece avrà ancora qualche giorno a disposizione prima dell’avvio del campionato di Terza categoria.