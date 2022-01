Costantino Fabiani nuovo allenatore del Castrum Donadei al posto di Davide Colantoni

RIETI - Costantino Fabiani sarà il nuovo allenatore del Castrum Donadei, team che milita in Prima categoria e attualmente si trova al secondo posto con 18 punti: prenderà il posto di Davide Colantoni che il club sabino ringrazia «per la collaborazione finora effettuata, per la professionalità e per quello che ha dato ai nostri colori».

Ex giocatore fra le altre di Quattro Strade, Centro Italia, Sorianese e Rieti, ha allenato molti team a livello regionale: lo stesso Centro Italia, il Fiano Romano, e nelle ultime stagioni anche il Capradosso e la Bf Sport. Ha guidato anche alcune squadre giovanili del Rieti.

«Sarà un valore aggiunto - afferma il direttore sportivo Emanuele Pezzotti - e con lui potremo puntare al salto di categoria. Siamo fiduciosi sotto questo aspetto e sul fatto che ci possa far crescere a livello societario».

«Ringrazio la societa Castrum Donadei per la possibilità che mi è stata data - afferma Fabiani - Cercherò di mettere la passione e la professionalità che ho sempre portato ovunque ho giocato e allenato... Proveremo a far parlare il campo».