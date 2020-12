Serie D, ecco il nuovo cammino del Rieti: si riparte domenica, 4 turni infrasettimanali, la conclusione slitta al 6 giugno

RIETI - La Lega ha rimodulato i calendari dei nove gironi della serie D, che da domenica tornerà al regolare svolgimento dopo il mese di stop deciso per tentare di contrastare il diffondersi del coronavirus tra le squadre e, soprattutto, per riscrivere un nuovo protocollo sanitario (in vigore da oggi). Il girone F, quello che ospita il Rieti, ripartirà dalla settima giornata che, nello specifico, coincide col turno casalingo contro il Cynthialbalonga.



Ecco le date

Prima della fine dell'anno solare, poi, la formazione di Stefano Campolo affronterà due trasferte: quella di Giulianova del 20 dicembre e quella di Fiuggi contro l'Atletico mercoledì 23, nel primo dei quattro turni infrasettimanali decisi. Per rivedere il Rieti tra le mura amiche, poi, bisognerà attendere il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio 2021: in quell'occasione sarà il Pineto a raggiungere il capoluogo sabino e la speranza è che per quella data anche lo Scopigno sia stato ripristinato. Il giro di boa, invece, coinciderà con San Valentino, il 14 febbraio e il calendario proporrà la trasferta campana contro la Matese. Via, via poi tutte le altre gare, con la fine posticipata di venti giorni: dal 16 maggio al 6 giugno.

