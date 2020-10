Rieti, l'arbitro reatino Marco Marchioni debutta in serie C: farà il quarto uomo in Teramo-Casertana

RIETI - E' iniziata nel migliore dei modi la stagione per l'arbitro reatino Marco Marchioni. Il futuro ingegnere classe '95, terzo anno alla Can/D, debutta nel calcio professionistico. Lo farà nel ruolo di quarto uomo, da quest'anno figura istituita anche in serie C, domenica prossima, 18 ottobre, a Teramo nella sfida fra i padroni di casa e la Casertana che sarà diretta da Caldera di Como. A completare la quaterna gli assistenti siciliani Poma di Trapani e Cortese di Palermo.

Marchioni ha già diretto in questa stagione due sfide di serie D, o meglio due derby: Bitonto-Fidelis Andria in Puglia e Città di Acireale-Città Sant'Agata domenica scorsa in Sicilia. In mezzo la sfida Under 16 Pro tra Roma e Reggina.

