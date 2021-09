Domenica 19 Settembre 2021, 00:10

RIETI - Dopo il periodo di silenzio venatorio dallo scorso febbraio, da oggi, le circa quattromila doppiette del Reatino possono tornare a sparare. Si apre questa mattina la stagione della caccia 2021/2022. Una stagione che si chiuderà il 31 gennaio 2022, con la sola eccezione per colombaccio e ghiandaia, per le quali specie è stata concessa una proroga del periodo di caccia fino al 10 febbraio 2022. La caccia è consentita, per l’intera stagione venatoria, in tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Orari e specie cacciabili, con i determinati periodi, sono disponibili sul calendario venatorio approvato dalla Regione Lazio.

Dal 1° novembre al 31 gennaio 2022 è consentita la caccia al cinghiale. A partire da oggi, inoltre, scattano anche i controlli da parte dei carabinieri forestali e dei volontari abilitati a tutela del rispetto delle regole da osservare da parte dei cacciatori. Tra gli obblighi per chi pratica l’attività della caccia, ci sono quelli di avere con sé la licenza da caccia in corso di validità e il tesserino venatorio sul quale si annotano le giornate di caccia e le specie cacciate oltre al tesserino Atc che indica le zone di caccia.