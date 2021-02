Rieti, inaugurato il centro per le vaccinazioni antiCovid presso la ex Bosi

RIETI - Inaugurato ufficialmente questa mattina il centro per le vaccinazioni antiCovid, allestito presso la ex Bosi.

Dalle 10.30 è iniziata la campagna di vaccinazione per gli over 80 della provincia. La struttura dell’ex Bosi è stata trasformata centro vaccinale, uno dei più grandi della regione, con l'impegno della Asl di Rieti e della Fondazione Varrone. Il cronoprogramma della campagna vaccinale per gli over 80 sarà poi scandito da 96 dosi al giorno.

