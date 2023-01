Volontari bonificano parzialmente una discarica fra Sellecchia e Repasto

RIETI - Maurizio Formichetti insieme a Benito Rosati Benito e ad altri volontari volontarie oggi, 7 gennaio, ha parzialmente bonificato una discarica lungo la strada sp1 tra Sellecchia e Repasto.

«La nostra è una continua lotta contro l'incivilta della gente. Continueremo la nostra lotta per rendere il nostro el territorio più pulito. Mi farebbe piacere se il vostro giornale ci aiutasse a sensibilizzare la gente e ad aiutarci a trovare dei volontari per aiutarci a proseguire il lavoro iniziato. Clgo l'occasione per ringraziare il sindaco di Contigliano, Paolo Lancia, e i carabinieri forestali per il loro appoggio».