Real Sebastiani festeggia il ritorno al successo. Foto. Rossi: «Il giusto livello di energia e intensità»

RIETI - Buona la prima per Real Sebastiani Rieti nell’esordio casalingo nella fase a orologio del campionato di Serie A2. Soddisfazione per coach Rossi dopo la vittoria per 93-86 contro una coriacea Rimini che ha provato fino alla fine a ricucire nell’ultimo periodo dopo il solco scavato dagli amarantoceleste nel terzo quarto.

Ad aprire la conferenza stampa l’ex tecnico amarantoceleste, Sandro Dell’Agnello che commenta la sconfitta della sua Rimini.

Le dichiarazioni

«Siamo contenti per l’ottima vittoria di squadra – dice coach Alessandro Rossi – tutti i giocatori hanno messo il giusto livello di energia e intensità.

Sapevamo che nel primo tempo loro sarebbero rimasti a contatto, importante il canestro di Piccin prima dell’intervallo. Nel terzo e quarto quarto abbiamo mantenuto lo stesso livello di intensità. In attacco molto intelligenti, il finale devo rivederlo, ho la sensazione che siamo andati oltre con l’aggressività regalando liberi a loro in un momento in cui abbiamo sbagliato qualcosa in attacco, questo ci ha reso il finale un po’ più sofferto. Bravissimi i giocatori ad aver interpretato la partita nel modo giusto. Sono contento di vedere belle scene come Johnson che raccoglie gli applausi dei suoi ex tifosi. Con il pressing a tutto campo volevamo togliere qualche secondo in attacco e sporcare qualche possesso a loro che sono una squadra con tecnica e tiratori. Lucidi a leggere i loro cambi in difesa, con la zona abbiamo pizzicato più volte l’area vuota. Queste sono le vittorie importanti, quando tutti mettono un mattoncino per la squadra: il club viene sempre prima di tutto. Dopo due successi la squadra ha reagito bene. Man mano che le partite passano l’obiettivo playoff si sta avvicinando ma dobbiamo restare compatti e trovare sempre la fame per andare avanti così».

«Vanno fatti i complimenti alla Sebastiani – dice invece coach Dell’Agnello- nel terzo quarto dovevano essere più attenti al loro tiro da tre, conoscevamo le caratteristiche di Rieti. Torniamo a casa con la sconfitta ma anche con una buona reazione nel finale, poi il valore di Rieti è stato superiore. In area abbiamo sofferto troppo, dovevamo essere più solidi in difesa».