Real Sebastiani, primo tempo da dimenticare. Contro Piacenza non riesce la rimonta: 82-85. Foto

RIETI - Prima sconfitta interna nella fase a orologio per il Real Sebastiani Rieti. Nella sesta giornata della seconda fase Piacenza passa al PalaSojourner 82-85 conquistando due punti importanti per la lotta ai playoff nel girone Rosso.

I piacentini dominano il primo tempo (28-46) giocato male dai reatini. Gli amarantocelesti provano la rimonta nella seconda metà di gara arrivando con Italiano fino al meno 3 finale. Non bastano a Rieti sei giocatori in doppia cifra (Sarto il migliore con 17 punti).

Primo quarto

Piacenza approccia meglio e con Gallo e Filoni piazza il primo break (0-7).

La reazione di Rieti non si fa attendere molto: Raucci e Sarto confezionano il 9-0 che vale il sorpasso (9-7). Contro-break dei piacentini che attaccano bene nei primi secondi dell’azione: la tripla di Veronesi vale il 9-17. Rieti torna a contatto grazie al tiro da tre (Sarto e Spanghero a segno per il 15-17), ma sono gli ospiti a mettere maggiore intensità sul parquet: il canestro di Serpilli allo scadere del quarto vale il 15-23.

Secondo quarto

Gli emiliani sembrano essere più presenti: alla tripla di Johnson risponde subito Serpilli, poi la schiacciata in contropiede di D’Almeida costringe coach Rossi al time-out (18-28). La musica non cambia, Rieti perde troppi palloni e in attacco non riesce ad incidere: dall’altra parte Filoni e Bonacini puniscono e Piacenza prova a scappare (23-38). Rieti rosicchia qualche punto dalla lunetta ma non è abbastanza: Veronesi trova il jolly allo scadere e gli ospiti vanno all’intervallo lungo sul più 18 (28-46).

Terzo quarto

L’atteggiamento degli amarantocelesti al rientro in campo è sicuramente diverso: Italiano, Hogue e Spanghero permettono al Rsr di dimezzare lo svantaggio fino al 39-48. Piacenza riesce comunque a replicare con un break di 7-0 targato Serpilli-D’Almeida (39-55). Altro parziale di Rieti grazie ad Hogue e Piccin che corregge per il 46-55. Veronesi e Skeems permettono l’allungo, Sarto replica con la tripla del meno 10 (51-61).

Quarto quarto

Continuano le difficoltà in attacco di Rieti che va a segno in avvio solmamente con la tripla di Sarto: Bonacini porta i suoi sul 54-68. Rieti ci prova con Johnson che va a segno con 7 punti consecutivi, compresa la tripla del 66-74. Il clima si scalda con Rieti che recrimina su molti fischi: tecnico a Spanghero e Johnson fuori per falli. Sabatini ne approfitta, Sarto rosicchia qualche punto (69-78). Hogue appoggia a 1 minuto e 30 secondi dal termine (71-78) per poi uscire anche lui per cinque falli. Skeens è preciso a cronometro fermo (71-80). Ancellotti inchioda per il 73-80, poi Veronesi viene mandato in lunetta (75-82). Ancellotti appoggia nuovamente (77-82), poi è Filoni a tirare a cronometro fermo (75-83). Italiano pesca il jolly con il gioco da quattro a trenta secondi dal termine (79-83). Capitan Sabatini viene mandato in lunetta per mettere due possessi pieni di distanza tra le due squadre (79-85). Italiano trova il meno 3 a soli tre secondi dal termine (82-85). Piacenza scappa con Veronesi e Filoni: Rieti perde 82-85.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Assigeco Piacenza 82-85

Parziali: 15-23; 13-23; 23-15; 31-24

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Piccin, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Assigeco Piacenza: Gallo, Veronesi, Filoni, Serpilli, Skeems

Real Sebastiani Rieti: Sarto 17, Sanguinetti 3, Petrovic, Piccin 2, Hogue 15, Ancellotti 4 , Johnson 12, Raucci 3, Poom, Italiano 13, Spanghero 13. All. Rossi

Assigeco Piacenza: Angeletti, Gallo 3, Joksimovic, Manzo, D’Almeida 4, Veronesi 17, Skeens 10, Bonacini 11, Serpilli 20, Sabatini 10, Filoni 10. All. Salieri

Arbitri: Fabio Ferretti di Nereto (TE), Edorardo Ugolini di Forlì e Luca Bartolini di Fano (PU)