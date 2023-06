Il Real Sebastiani giocherà in A2: preso il titolo di Mantova. Per la panchina l'ipotesi Alessandro Rossi

RIETI - Adesso è ufficiale: il Real Sebastiani ha acquisito il titolo di partecipazione al campionato di serie A2 di Mantova. Dopo una settimana di trattative il deus ex machina della società, Roberto Pietropaoli, ha concluso il negoziato che permette di raggiungere l’obiettivo sfumato sul campo nella poule promozione di Ferrara.

Si è dovuto attendere qualche giorno in seguito agli ultimi tentativi di trattenere il titolo in Lombardia, che però non sono andati a buon fine.

Ora il titolo di serie B del Rsr sarà ceduto a Salerno

Intanto circola l’ipotesi che possa essere Alessandro Rossi, ex allenatore della Npc, il nuovo tecnico del Real Sebastiani: una scelta, se confermata, che potrebbe accomunare una tifoseria reatina assai divisa nelle ultime stagioni. Invece Gabriele Casalvieri, gm di Mantova, dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo al Rsr.