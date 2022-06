Real Sebastiani vince gara 3. Finelli: «Abbiamo giocato con grande consapevolezza»

RIETI - Il Real Sebastiani sorride a fine gara 3 dopo aver batturo Agrigento 60-58. «Abbiamo giocato con grande consapevolezza conoscendo la posta in palio - commenta il coach Alessandro Finelli - Prestazione veemente, col sangue agli occhi da parte dei nostri veterani, come doveva essere. Abbiamo un po' sofferto nel finale come prevedibile visto il dispendio di energie. Ora bisogna ripetersi contro una grande squadra. Quadrata, esperta. Domenica sarà un'altra battaglia. La fatica e il recupero delle energie saranno fondamentali. Chi ha giocato di meno sarà più fresco domani. Siamo in dieci proprio per questo. Dovremo essere tutti pronti, reattivi e intensi».