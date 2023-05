Il Real Sebastiani torna a gioire. Foto. Dell'Agnello: «Bene l'atteggiamento, ora a Faenza per vincere»

RIETI - È una prospettiva diversa quella che si apre sulla serie contro Faenza dopo la vittoria sofferta di questa sera che riequilibra il tutto con l’1-1 dopo le prime due partite.

In sala stampa un soddisfatto coach Sandro Dell’Agnello analizza la gara e si complimenta con i suoi: «Faenza è una grande squadra – dice il coach – hanno uno dei migliori attacchi del campionato, noi li abbiamo tenuti a 72 e 68. Siamo riusciti a vincere tirando molto male da tre. Siamo contenti del lavoro fatto finora. I complimenti più grandi vanno fatti ai nostri giocatori, abbiamo raschiato il barile sotto il punto di vista dell’intelligenza e del leggere la partita. Proveremo ad andare lì per vincere la partita di venerdì con grande fiducia. Sarà durissima, ma abbiamo vinto quattro gare su cinque incontri fatti contro loro. Noi vogliamo mettere sempre i tiratori nelle migliori condizioni possibili, ma il risultato spesso non è assicurato. Come atteggiamento abbiamo sbagliato clamorosamente i primi quattro minuti della scorsa partita. Oggi abbiamo fatto decisamente meglio. Pagani oggi ha dominato. Non voglio fare l’errore di dire che potrebbe giocare sempre così. Sono molto contento per lui come sono contento per tutti gli altri. Ci conoscete, siamo una squadra in grado di avere un protagonista diverso ogni partita, questo aspetto ci dà parecchia forza».

La serie si sposta ora al PalaCattani: si giocherà venerdì 2 giugno alle 18.