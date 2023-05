Real Sebastiani, la formalità Cesena prima di iniziare l'assalto alla serie A2

RIETI - Ultimo appuntamento quello di domani della regular season per il Real Sebastian Rieti. Sarà un testa-coda tra la capolista Rieti e il fanalino di coda Tigers Romagna. Domani sera (ore 18) la squadra già matematicamente prima nel girone C di Serie B affronterà l’ultimo impegno prima dei playoff. Necessario prepararsi al meglio e rimanere concentrati per la fase più calda della stagione.



Gli avversari

Al PalaSojourner arriva la Tigers Romagna, squadra col destino già scritto in questo campionato ma, a differenza del Real Sebastiani, in negativo. La squadra di coach Domizioli è matematicamente all’ultimo posto del girone C e conosce il suo destino, ovvero partecipare alla nuova Serie B interregionale nella prossima stagione. Gara tra due squadre che hanno poco da dare al campionato. Il Real Sebastiani sarà concentrato più sul mantenimento dell’integrità fisica dei giocatori che presumibilmente ruoteranno così come successo ad Imola contro l’Andrea Costa e darà un occhio ai risultati del girone D per scoprire il nome dell’avversario del primo turno di playoff.



Le dichiarazioni pre-gara

Prima dell’ultima gara di stagione regolare parla Franko Bushati che spiega come va affrontato questo momento dell’anno: «Grazie allo straordinario campionato che abbiamo fatto, possiamo guardare a questa partita come una preparazione verso i playoff. Così come successo ad Imola, affronteremo la partita con serietà, rispettando l’avversario e noi stessi. Ci stiamo allenando con intensità perché sta arrivando la parte più importante della stagione. dobbiamo mettere tutti benzina nelle gambe e prepararci mentalmente. Un errore nei playoff può essere fatale, è completamente diverso dalla stagione regolare, si azzera tutto e bisogna essere concentrati al 100%».



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Tigers Romagna: Brighi 1, Lovisotto 3, Stella 4, Chiapparini 6, Sebrek 7, Favaretto 8, Hidalgo 10, Bracci 12, Poggi 17, Rossi 27, Lombardo 41, Tamani 96. All. Domizioli

Le altre gare in programma (XXX giornata)

Pall. Goldengas Senigallia – Ristopro Fabriano

Halley Informatica Matelica – Pallacanestro Fiorenzuola

Sinermatic Ozzano – General Contractor Jesi

Use Computer Gross Empoli – Andrea Costa Imola

Virtus Imola – Bakery Basket Piacenza

Luciana Mosconi Ancona – Blacks Faenza

Riposa: La Patrie San Miniato



Classifica

Real Sebastiani Rieti 48

Blacks Faenza 44

Ristopro Farbiano 36

General Contractor Jesi 34

Sinermatic Ozzano 32

Bakery Basket Piacenza 32

Luciana Mosconi Ancona 28

Virtus Imola 28

Andrea Costa Imola 26

Pallacanestro Fiorenzuola 26

Pall. Goldengas Senigallia 26

Halley Informatica Matelica 16

Use Computer Gross Empoli 12

La Patrie San Miniato 12

Tigers Romagna 6